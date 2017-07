Le papa des Simpson travaille sur une nouvelle série pour Netflix

Essentiellement connu pour être le père des Simpson, Matt Groening travaille sur une nouvelle série d'animation : Disenchantment. La série sera diffusée sur Netflix dès l'an prochain.



Disenchantment est donc le nouveau projet de Matt Groening, l'une des stars de l'animation et à qui l'on doit Les Simpson et Futurama. La série se déroule dans un monde d'héroic fantasy nommé Dreamland. Bean, le personnage principal de la série est une princesse portée sur la boisson. Elle est accompagnée d'un elfe qui aime faire la fête (Elfo) et d'un démon (Luci). Le show, résolument destiné aux adultes, traitera « de la vie, de la mort, de l’amour et du sexe, et sur la manière dont on peut continuer à rire dans un monde souffrant d’idiots, malgré ce que vous disent les vieux, les sorciers ou les abrutis. »



C'est Netflix qui a commandé cette nouvelle série à Matt Groening. Le diffuseur américain est davantage habitué à produire des animations destinés aux plus jeunes, comme Roi Julian L'élu des lémurs (un spin-off de Madagascar), Les Aventures du Chat Potté (un spin-off de Shrek), même s'il s'est mis récemment à réaliser des animés plus adultes comme Castlevania. Côté animation, on retrouvera Rough Draft Studios, à qui l'on doit déjà Futurama, mais aussi Star Wars Clone Wars (2003) ou Les Simpson Le Film (2007). La série commencera par une première fournée de 10 épisodes, et sera diffusée en 2018.



>> Les Simpson célèbrent leur 600e épisode avec un générique en VR