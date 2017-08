Disney espionnerait vos enfants illégalement

Disney est suspecté d’espionner des enfants sans l’accord des parents. La compagnie collecterait en effet des données personnelles via ses applications, pour les revendre ensuite aux annonceurs.



C’est une Américaine nommée Amanda Rushing qui a tiré la sonnette d’alarme la première. Elle a déposé une action en justice contre Disney lui reprochant de collecter des données personnelles sur des applications destinées à des mineurs sans l’accord des parents.



Disney ainsi que trois autres compagnies impliquées dans le développement de 42 applications doivent ainsi faire face à la justice. Les applications de jeux pour smartphone et tablette contiendraient un logiciel de traçage qui ne respecterait pas la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) selon laquelle toute application pour mineur de moins de 13 ans ne peut collecter de données sans l’accord des parents.



De son côté, Disney affirme respecter la COPPA et se dit prêt à se défendre face à la justice. Pour la compagnie, la poursuite est le résultat d’une mauvaise interprétation de la loi.

