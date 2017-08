Disney quitte Netflix et lance son propre service de streaming

Disney vient d’annoncer vouloir mettre un terme à sa collaboration avec Netflix. Disney souhaiterait en effet quitter le diffuseur et lancer son propre service de streaming.



Netflix possède un accord avec Disney depuis plusieurs années, qui lui permet de diffuser toutes ses réalisations. Toutefois, il semble que ce partenariat prenne fin plus tôt que prévu. Disney a en effet déclaré qu’ils allaient bientôt arrêter l’accord de distribution avec Netflix.



Au lieu de diffuser ses films via Netflix, Disney a décidé de créer son propre service de streaming. Le service est censé se lancer à partir de 2019. En attendant, les séries et les films Disney continueront à être distribués sur Netflix jusqu’à fin 2018. Cela signifie que Netflix aura le temps de diffuser les deux prochains films Star Wars.



Disney pourrait ne pas avoir de mal à développer son propre service de streaming. L’univers Disney comprend non seulement les dessins animés, mais également les films Marvel et Star Wars, deux licences qui possèdent une énormes base de fans.

