Disney utilise des caméras infrarouges pour surveiller le public au cinéma

Hollywood est habitué à tester ses films lors de séances privées pour s’assurer de la réaction du public avant le lancement officiel. C’était notamment le cas du film E.T de Steven Spielberg dont la première version finissait par la mort de l’extraterrestre. Ces séances de test évoluent maintenant avec le développement de la technologie. Si la 20th Century Fox a commencé à enregistrer le rythme cardiaque des participants, Disney utilise désormais des caméras infrarouges spéciales ainsi que l’apprentissage par machine par l’intermédiaire d’une technologie baptisée FVAEs factorized variational auto-encoders.

Les chercheurs de Disney ont consacré un article concernant ce système capable de prédire la réaction du public à partir de leurs expressions faciales. Car en plus de reconnaître un rire, un sourire ou un froncement des sourcils, il ne lui faut que quelques minutes d’observation, au début du film, pour anticiper la réaction d’une personne jusqu’à la fin de la projection. Le système s’apparente, sous quelques aspects, aux suggestions intelligentes de Netflix et d’Amazon, basées sur les achats ou l’historique de navigation des membres. Cependant, cette technologie développée par Disney a été entraînée durant 150 projections de film comme Zootopia ou encore Star Wars : Le réveil de la force. Les essais ont été menés, entre 2015 et 2016, dans une salle de cinéma spéciale pouvant accueillir 400 personnes.