Western Digital : des disques durs de 40 To pour 2019

La plus grande capacité de stockage d’un disque dur (HDD) avoisine actuellement les 14 téraoctets. Western Digital vient cependant défier le marché en proposant un disque dur plus performant qui utilise les micro-ondes pour inscrire les données sur son disque de 3,5 pouces.

Les premiers modèles dès 2019

Les supports de stockage SSD sont actuellement les plus populaires, mais de plus en plus d’entreprises optent pour les disques durs qui utilisent généralement des plateaux tournants à grande vitesse pour stocker des données. Parmi les qualités d’un support de stockage HDD, une capacité de stockage plus élevée, un prix relativement abordable et une durée de vie longue sont les plus importantes, selon Western Digital qui vient de déclarer pouvoir fournir une plus grande capacité de stockage à ses disques durs grâce à la technique d’enregistrement magnétique assisté par micro-ondes.

La technique, connue également sous le nom de Microwave-assisted Magnetic Recording (MAMR), utilise une chaleur de l’ordre de 400 degrés pour inscrire les données sur le disque. Elle est considérée comme la meilleure façon d’améliorer la capacité de stockage du disque malgré le coût important et les problèmes de fiabilité du dispositif actuellement. Mais WD semble avoir fait des progrès prometteurs en la matière.

Les prototypes ont été produits cette année et Western Digital confirme que la technologie est entièrement compatible avec tous les matériaux existants actuellement. La première production industrielle est prévue pour 2019 et la capacité de stockage du composant dépasserait les 40 To d’ici 2025.