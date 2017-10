DJI dévoile la caméra Zenmuse X7 pour filmer avec un drone comme au cinéma

S’il est possible de filmer avec des drones, ces derniers sont très rarement équipés d’une caméra ayant une aussi bonne résolution qu’une caméra professionnelle. C’est pourquoi DJI lance Zenmuse X7. Il s’agit d’une caméra cinéma compatible avec le drone DJI Inspire 2 qui offre une très grande qualité d’images.



DJI vient de dévoiler sa nouvelle caméra baptisée Zenmuse X7. Elle est équipée d’un capteur vidéo Super 35 avec une plage dynamique de 14 stops. Elle peut filmer en 6K CinemaDNG RAW ou 5.2K Apple ProRes jusqu'à 30 FPS, ainsi que 3.9K CinemaDNG RAW ou 2.7K ProRes jusqu'à 59.94 FPS.



La Zenmuse X7 utilise une monture optique spéciale : le DJI DL-Mount qui permet d’utiliser des objectifs fabriqués en fibre de carton. La caméra est optimisée pour les prises aériennes. L’utilisateur a le choix entre plusieurs focales : 16 mm, 24 mm, 35 mm et 50 mm. Chacune offre une ouverture maximum de f/2.8. La focale la plus fine de 16 mm est équipée d’un filtre ND 4 alors que les autres disposent d’un obturateur mécanique.



Grâce au nouveau système DJI Cinema Colour, la caméra offre une plus grande flexibilité en termes de création et des images d’une plus grande finesse.



La caméra Zenmuse X7 seule est vendue 2 999 €. Les objectifs 16 mm, 24 mm et 35 mm seront vendus à 1 499 € chacun tandis que celui de 50 mm coûtera 1 399€. DJI propose un combo avec la caméra et ses quatre objectifs pour 4 299€. La caméra sera disponible début novembre.



