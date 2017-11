DJI lance une version blanche de son Mavic Pro juste pour Apple

DJI a officiellement lancé une nouvelle version de son drone Mavic Pro. Le nouveau modèle arbore une nouvelle couleur puisqu’il est totalement immaculé. La nouvelle version baptisée Mavic Pro Alpine est déjà disponible.



Le nouveau drone du fabricant chinois est identique au modèle original en ce qui concerne les spécificités techniques. La seule différence réside dans la couleur. Le Mavic Pro Alpine est en effet recouvert d’une couche blanche non seulement sur son boitier principal, mais également sur l’hélice et la télécommande. Pour lancer son nouveau drone, DJI a décidé de développer un partenariat avec Apple. Le Mavic Pro Alpine sera en effet disponible chez les magasins Apple Store, mais également la boutique en ligne Apple en exclusivité.



Tout comme son prédécesseur le drone est équipé de la technologie OcuSync qui permet une portée de 7km. Il est capable d’enregistrer des vidéos 4K et des ralentis Full HD. En termes d’autonomie, le Mavic Pro Alpine peut voler pendant 27 minutes avec une seule charge. Le drone est vendu en kit avec deux batteries de rechange, deux jeux d’hélices et une pochette de transport au prix de 1 249 euros.

