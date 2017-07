DJI Spark : le drone a un problème de chutes

Le DJI Spark fait partie des produits les plus populaires de cet été, le constructeur chinois ayant fait sensation en présentant son drone compact qui se pilote avec une simplicité étonnante. Mais ses premiers utilisateurs n’en sont pas tous satisfaits, et un nombre grandissant se plaignent de problèmes de déconnexions en plein vol, avec dans certains cas des exemples de drones qui chutent tout simplement de toute leur hauteur.

Plusieurs exemples de chutes de drones ont déjà été recensés, notamment sur les forums du constructeur. Dans tous les cas, les utilisateurs racontent que leur drone a pris de la hauteur alors qu’ils le pilotaient, et que celui-ci s’est tout simplement arrêté en plein vol avant de chuter droit vers le sol. Une vidéo postée par un utilisateur vient illustrer ces propos, filmée depuis le drone en question. On y constate que l’appareil vole lentement et à basse altitude, puis prend soudainement beaucoup de vitesse avant de s’écraser.



DJI Spark crash



Pour l’instant, le constructeur DJI affirme être « conscient d'un problème concernant un petit nombre de drones Spark qui s’éteignent en plein vol », dans un communiqué publié par le site Quartz. « Nos ingénieurs travaillent avec chaque client concerné pour comprendre et régler ce problème au plus vite ». En outre, le constructeur promet qu'une mise à jour prochaine devrait « ajouter des sécurités supplémentaires », et invite ses utilisateurs à mettre leur drone à jour, ainsi que l’application sur leur smartphone.



