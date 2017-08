Les vestes Doctor Who, se font attendre en Europe

Les fans de la série britannique Doctor Who peuvent maintenant faire le choix entre les quatre vestes inspirées de leur série préférée et proposées par le site Fun.com qui vient de bénéficier de la licence officielle. Il s’agit d’une collection complète composée de vestes, de pantalons, de pochettes et de nœuds.

Une collection disponible au Canada et aux États-Unis pour le moment

Après la collection officielle inspirée de l’univers DC et de Marvel, le site Fun.com propose aux Whovians, les fans de la série populaire britannique Dr Who, une collection entière inspirée du personnage de science-fiction. La collection se veut à la fois fashion et sobre. Quatre styles sont disponibles, dont trois vestes inspirées de TARDIS, la cabine plus grande à l’intérieur qu’à l’extérieur, et une veste faite à l’image des Daleks, l’espèce d’extraterrestres que le docteur affronte au cours de ses aventures. Les vestes coutent environ 125 euros chacune avec le nœud, mais sans le pantalon assorti. Pour l’instant, la collection n’est pas encore disponible en dehors du Canada et des États-Unis, selon les détails techniques donnés par le site.

