Ces doigts robotiques sont coméstibles

Ces membres du Laboratoire de Systèmes Intelligents d’EPFL viennent de dévoiler leur prototype d’actionneur pneumatique comestible. L’idée n’est pas d’approvisionner les restaurants, mais plutôt de pouvoir fabriquer des outils scientifiques simples, pratiques et potentiellement réutilisables.

Un robot biocompatible

La recherche a été conduite par le professeur Dario Floreano de l’EPFL et le prototype a été présenté lors de l’International Conference on Intelligent Robots and Systems Vancouver (IROS 2017). L’« actionneur pneumatique » est composé de gélatine, de glycérine et d’eau. Il est à la fois comestible et biodégradable, et les scientifiques pensent pouvoir l’utiliser pour saisir des objets sensibles comme des fruits ou pour explorer un corps. Le composant peut en effet être utilisé pour comprendre « le transport d’aliments » dans un corps humain ou animalier avec un robot composé d’éléments nutritifs, selon le professeur Dario qui en a consacré un article sur IEEE Spectrum.

>>> Lire aussi Sphero mini : un robot à contrôler avec son smartphone ou avec des grimaces

Le concept n’est pas nouveau puisque les supermarchés utilisaient un composant techniquement identique pour manipuler des fruits fragiles, par exemple.