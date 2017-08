Donald Trump s’attaque une nouvelle fois à Amazon

Le président des États-Unis Donald Trump s’en est une nouvelle fois pris à Amazon via son compte Twitter, accusant le géant du e-commerce de détruire des emplois et des commerces qui paient leurs impôts dans le pays. Il affirme qu’à cause des pratiques d’Amazon, même les villes et les États américains sont touchés.

« Amazon fait beaucoup de mail aux revendeurs qui paient des impôts. Les villages, les villes et les États à travers les États-Unis ont mal, beaucoup d’emplois sont perdus ! » a déclaré le président américain. Suite à ces tweets, l’action Amazon a chuté de 1% à l’ouverture de la bourse à Wall Street mercredi, pour finalement remonter et finir la journée avec une baisse de 0,5%. Les analystes semblent plutôt s’en amuser, affirmant que les tweets de Donald Trump dénonçant Amazon et le Washington Post sont devenus une habitude.

Le président américain avait déjà commencé à prendre Amazon pour cible durant la campagne présidentielle, quand il avait affirmé que le groupe aurait de gros problèmes s’il était élu en novembre. Il en avait même profité pour accuser le PDG de la firme, Jeff Bezos, d’avoir racheté le Washington Post uniquement pour avoir une influence politique.

Toutefois, ce qui a poussé Donald Trump à s'en prendre une nouvelle fois à Amazon est certainement dû au fait que le site collecte des taxes sur ses ventes en fonction des règles fiscales de chaque État, mais ne les reverse pas à l'administration fiscale américaine. C’est pourquoi le gouvernement et le Sénat sont en train de négocier avec Amazon pour que le paie ses impôts aux États-Unis.