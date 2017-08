Trump veut retirer le contrôle de la cybersécurité à la NSA

Cette semaine, l’administration Trump a affirmé étudier la possibilité de retirer le contrôle de la cybersécurité à la NSA. L'objectif serait de se focaliser sur la cybersécurité et de créer un Commandement Unifié de Cybersécurité. Son but serait de renforcer le commandement opérationnel qui gère toute la cybersurveillance et la cybersécurité, confirmant ainsi que les risques d’espionnage et de cybercriminalité sont très élevés.



Donald Trump s’est pour cela exprimé en affirmant que le Ministre de la Défense était en train d’étudier la possibilité de retirer la gestion de ce domaine à la NSA pour le confier à un commandement général qui rassemblerait neuf autres agences de lutte et de cybersécurité. Il poursuit en affirmant que cette initiative a pour but de renforcer les dispositifs de sécurité nationale ainsi que celle des alliés des États-Unis.



Enfin, cette décision de l’administration Trump s’inscrit dans la continuité des initiatives prises durant la présidence Obama qui avait souhaité créer un commandement indépendant qui serait en charge de la cybersécurité. Cette décision avait d'ailleurs été prise à la suite des scandales d’espionnage de la NSA sur les ambassades de pays amis notamment celles de la France et de l’Allemagne.