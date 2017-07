Overwatch : Doomfist est enfin jouable sur le serveur de test

Plus de deux ans et demi après sa première mention dans l’univers d’Overwatch, lors du premier trailer du jeu, Doomfist a enfin été annoncé ce jeudi comme personnage jouable dans le FPS de Blizzard.

Et de 25 ! Ce jeudi, Blizzard a dévoilé son vingt-cinquième personnage jouable pour Overwatch, après Ana, Sombra et Orisa. Il ne s’agit ni plus ni moins que de Doomfist, un terroriste nigérian à la tête du groupe La Griffe, allié de Fatale et de Faucheur.

En termes de jeu, Doomfist est un héros de type attaque infligeant de lourds dégâts, comme Soldat 76 ou Genji. Il est particulièrement mobile avec trois capacités de déplacement, dont une charge qui permet d’infliger de lourds dégâts grâce à son poing robotique. Très efficace au corps à corps, le personnage est avant tout un héros de mêlée, bien que disposant également d’une capacité de tir, relativement limitée.

Doomfist était particulièrement attendu par les joueurs d’Overwatch. Le personnage était cité dès la toute première cinématique du jeu, en novembre 2014. Par ailleurs, plusieurs éléments au sein du jeu mentionnaient également le personnage comme des affiches sur la carte Numbani. Enfin, en début d’année, un événement au sein du jeu a permis de révéler Orisa, un robot, devenu un personnage jouable, conçu spécifiquement pour affronter Doomfist.

Pour l’heure, Doomfist est uniquement disponible sur le RPT, le serveur de test d’Overwatch. Il est cependant accessible à tous les joueurs à condition d’installer cette version, encore en bêta. Pour cela, il vous suffit de sélectionner l’onglet Overwatch dans le lanceur Blizzard, de sélectionner « Région publique de test » sous « Région/compte » à la place de « Europe », puis de cliquer sur Installer. On ignore encore quand le personnage fera son arrivée sur le serveur principal.