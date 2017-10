Un drone qui vous livre dans la main ? Ça y est, ils l'ont fait

L’entreprise de design et de développement de produit Cambridge Consultants souhaite rendre la livraison par drones plus pratique. Le service baptisé DelivAir permet aux destinataires de se faire livrer, peu importe leur emplacement.

Un système de précision

Le système utilisé par l’entreprise exploite un brevet en instance qui permet au drone de naviguer avec un GPS pour une livraison sécurisée et précise. La précision se fait grâce à la localisation du smartphone de l’utilisateur dès le décollage du drone. Une mise à jour constante de l’emplacement du destinataire sera effectuée au cours du vol. Un suivi optique de précision sera également activé dès que le dispositif arrive à proximité du destinataire. L’entreprise a en effet installé un système d’imagerie et de modélisation 3D automatisée sur le drone afin de mieux localiser son destinataire.



Une simple indication codée via le flash du smartphone en direction du ciel permet au drone de reconnaître l’emplacement exact de la livraison. Le dispositif reste à une hauteur sûre au-dessus du point de livraison tout en abaissant le paquet avec un treuil stabilisé. Dès que le colis est détaché, le drone retourne à la base.

Le système se réfère à une « personne et non à un endroit », selon Nathan Wrench, le responsable des affaires industrielles et énergétiques chez Cambridge Consultants, qui affirme également que « l’ultra-précision est l’avenir de la livraison de drones. »