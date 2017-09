Mambo FPV : que vaut le tout nouveau drone de course de Parrot ?

Nous avons eu entre les mains le nouveau drone de course de Parrot, le Mambo FPV. Le constructeur s'intéresse en effet de plus à ce phénomène tant prisé chez les pilotes, et qui consiste à faire voler son appareil le plus rapidement possible à travers une série d'obstacle, tout en filmant la course depuis un casque (FPV signifiant « First Person View »).

Le Mambo FPV est une déclinaison d'un appareil sorti l'année dernière, et désormais équipé d'une meilleure batterie et d'une petite caméra qui filme en 720p. L'appareil est donc prêt pour le FPV racing, du moins en théorie. Mais en pratique, qu'en est-il ? Peut-il rivaliser avec des modèles plus puissants, mais aussi beaucoup plus onéreux, tant sur le point des contrôles que sur celui de la retransmission vidéo ? Nous avons donc éprouvé l'appareil et vous livrons nos conclusions dans notre test du jour.



Drone de course : faut-il craquer pour le Mambo FPV de Parrot ?