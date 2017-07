Le DRL RacerX est le drone le plus rapide du monde

Le RacerX est le deuxième drone fabriqué par la Drone Racing League (DRL), qui réunit plusieurs amateurs et professionnels de la course de drones. Ce petit concentré de technologie vient d’être homologué par le Livre Guiness des records pour sa vitesse, enregistrée à près de 263 km/h.

Le RacerX est donc officiellement le drone le plus rapide du monde. Taillé pour la vitesse, ce drone de 800 grammes embarque quatre hélices montées sur des moteurs tournants à plus de 43 000 tours par minute. La vitesse retenue par le Guinness Book plafonne à 263,1 km/h, les mesures ayant été effectuées sur une distance de 100 mètres. Mais selon la DRL, dans des conditions plus libres, le drone aurait déjà atteint la vitesse maximale de 289 km/h, comme le montre une vidéo publiée par le groupe.