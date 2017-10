Dubai teste un drone taxi avec un passager

La ville de Dubaï a réussi à faire décoller le tout premier taxi-volant du monde. Le test n’a duré que quelques minutes, mais sa réussite démontre la viabilité du projet qui devrait être vulgarisé durant les prochaines années.

Un premier test réussi

Le premier vol d’essai a duré cinq minutes dans le ciel de la ville de Dubaï. Le drone équipé de 18 rotors avait amené le prince Sheikh Hamdan bin Mohammed à 200 mètres au dessus des dunes sableuses. La ville de Dubaï et la firme allemande Volocopter, qui a conçu l’aéronef, se sont félicitées pour la réussite de ce premier test et envisagent une coopération à long terme. Leur première idée serait de pouvoir proposer un service de taxi-volant inspiré d’Uber. Une application et un « voloport » devront voir le jour très prochainement dans cette perspective.

Les améliorations qui vont être réalisées sur le drone taxi, rebaptisé AAT (Autonomous Air Taxi) par les autorités de la ville, concerneront surtout la navigation GPS selon le fondateur de la société, Florian Reuter. Dans les prochaines années, le Volocopter, qui bénéficie par ailleurs du soutien de l’entreprise allemande Daimler, sera entièrement autonome et embarquera des batteries, des rotors et des parachutes de secours.