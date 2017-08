Des drones armés jusqu’au dents, pour la guerre de demain ?

TIKAD - The Future Soldier - Duke Robotics Inc.

La startup américaine Duke Robotics vient de dévoiler TIKAD, un drone capable de transporter et d’utiliser de nombreuses armes à feu. La liste d’arsenal compatible inclut des fusils semi-automatiques et des lance-grenades. Ces armes peuvent être contrôlées à distance et conviennent pour différentes situations.

Basé en Floride, Duke Robotics a été fondée par Raziel Atuar qui a fait partie de la Force de défense israélienne. Cet ancien commandant de l’unité spéciale a conçu le drone armé pour répondre aux difficultés de certaines missions. En effet, la lutte contre les terroristes devient très délicate lorsque les opérations ont lieu dans des zones habitées. Le recours aux missiles provoque souvent des dommages collatéraux et les projectiles peuvent même toucher des hôpitaux. TIKAD est conçu pour réduire ces risques au minimum tout en préservant les troupes au sol. Il peut embarquer une variété d’armes de moins de 10 kilogrammes. Cependant, Duke Robotics n’en est pas encore à automatiser complètement ce type de drone.

TIKAD a déjà fait ses preuves au sein de l’armée israélienne dans une mission en 2015. Depuis, le drone a évolué pour offrir plus de précision et une gestion efficace du recul de l’arme embarquée. Le concept et les améliorations ont visiblement séduit l’armée américaine et israélienne qui a commandé plusieurs modèles.

