[Promo] Le drone DJI Phantom 3 Standard à 360 €

Le site Tomtop propose actuellement le drone Phantom 3 Standard de DJI à 359,99 € avec le code promo TTRM4231. Bon point, les frais de port sont gratuits. En France, il est affiché à 499 € environ (chez Rue du Commerce par exemple).

Le Phantom 3 de DJI a fait l'objet de nombreux tests, qui se sont tous avérés globalement positifs. Il s'agit d'un modèle à quatre rotors, non carénés, ayant une autonomie d'environ 25 minutes. Il est livré avec une batterie et son chargeur.

Le pilotage s'effectue via une télécommande, sur laquelle s'installe un smartphone avec l'application adéquate, qui affiche - en 720p - les images capturées par la caméra embarquée.

Celle-ci est stabilisée et permet de prendre des photos en 12 mégapixels et des vidéos en Full HD ou en 2,7 K, à 30 images par seconde. Le pilotage est simple et intuitif. Les vidéos réalisées sont quant à elles de bonne qualité.

