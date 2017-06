Des drones qui voient à travers les murs

Les chercheurs de l’Université de Californie à Santa Barbara ont mis au point une technologie capable de détecter l’intérieur d’une structure et d’en proposer un rendu 3D. Le système utilise deux drones équipés d’émetteur ou de récepteur WiFi.

Le premier appareil embarque ainsi un Raspberry Pi, doté d’une carte WiFi, et qui joue le rôle de récepteur. Il reçoit les signaux émis par le second drone sur lequel est installé un routeur WiFi. Ce dernier envoie des ondes sur la structure de façon à pouvoir mapper en 3D les objets situés à l’intérieur. Les deux drones fonctionnent automatiquement et travaillent en synchronisation. Les données sont ensuite traitées et traduites en image 3D.

Le système semble déjà prometteur lors des tests sur le campus. Les chercheurs du Laboratoire Mostofi ont mis en place une structure cachée par un mur en brique. Il n’aura fallu que quelques mesures pour offrir une image proche de la réalité. Cependant, cette technique se révèle inefficace lorsque les objets sont en mouvement. Elle convient dans les cas d’urgence, la recherche archéologique ou encore le suivi structurel.

