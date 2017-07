[Promo] Le drone Parrot Bebop 2 + Skycontroller + lunettes FPV à 450 €

Jusqu'au lundi 24 juillet, le site Top Achat fait une vente flash concernant le drone Parrot Bebop 2 (en modèle blanc), accompagné du Skycontroller 2 et des lunettes FPV (First Person View). Ces trois éléments sont vendus à 449,90 €, au lieu des 549 habituellement demandés. Les frais de livraison en point relais sont gratuits.

Le Bebop 2 est un drone pesant 500 grammes, mesurant 38 x 32 x 9 cm et équipé de quatre rotors. Il intègre un capteur grand angle de 14 mégapixels pour faire des photos et capturer des séquences vidéos en Full HD (en 30 images par seconde). Celles-ci sont stockées dans une mémoire interne de 8 Go. Les vidéos bénéficient d'un système de stabilisation sur 3 axes, limitant les vibrations. La batterie du Bebop 2 assure une autonomie d'environ 25 minutes.

Le drone peut être piloté via l'application de Parrot, ou par l'intermédiaire du Skycontroller. Cette manette de pilotage offre une plus grande précision. Elle est équipé d'un support pouvant accueillir un smartphone, afin d'avoir un retour vidéo (en 720p) des paysages parcourus.

Dans le cas présent, avec les lunettes FPV, plus besoin de smartphone et d'application, puisque l'image et les données du vol sont directement affichées devant vos yeux, vous immergeant pleinement dans l'action.

