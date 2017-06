[Soldes] Le drone Parrot Bebop à 150 €

Génralement commercialisé aux alentour de 300 €, Rue du Commerce propose le drone Bebop de Parrot (le premier modèle) à seulement 149,99 € (le modèle rouge).

Successeur de l'A.R. Drone, le Bebop de Parrot est un appareil relativement compact (28,5 cm de longueur pour 32,5 de largeur), équipé de quatre rotors et d'un capteur photo/vidéo de 14 mégapixels. Le gros avantage de l'appareil est d'offrir une stabilité à toute épreuve, ce qui permet de réaliser des vidéos très fluides et agréables à regarder. En revanche, la technologie de stabilisation utilisée par Parrot induit un manque de piqué et les vidéos ne sont donc pas à la hauteur de celles obtenues avec un GoPro. Rien de dramatique toutefois. Toutes les images sont stockées dans 8 Go de mémoire. L'autonomie de la batterie est d'environ 11 minutes (2 batteries sont fournies).

Dans sa version de base, le Bebop se pilote via l'application FreeFlight 3 (pour iOS et Android) et communique avec un smartphone ou une tablette en Wi-Fi ac, avec une portée de 300 mètres maximum. L'image filmée par le drone est alors affichée en temps réel.

Pour un pilotage plus précis, vous pouvez vous procurer le Skycontroller de Parrot, un boîtier de contrôle qui rend les opération nettement plus intuitives. En effet, outre ses mini manettes qui permettent d'affiner le pilotage, cette grosse télécommande intègre deux antennes Wi-Fi très puissantes qui poussent la portée maximale à 2 kilomètres (en théorie). De plus, le Skycontroller intègre un support pour fixer une tablette.

