Une startup développe un drone capable de planter des arbres

How Drones are Helping to Plant Trees - A Cleaner Future

La jeune pousse américaine DroneSeed a mis au point un drone destiné à planter des arbres à moindre coût. L’appareil réalise plus rapidement ces opérations, tout en étant capable de couvrir des zones difficiles d’accès.

Le fonctionnement du drone repose sur un canon à air comprimé pouvant envoyer une capsule à plus de 380 km/h. Le projectile qui contient les graines, de l’hydrogel, des engrais et des produits antiparasites, s’enfonce ainsi à plus de 7 centimètres de profondeur dans le sol. Le drone est pleinement fonctionnel et a déjà séduit une des grandes entreprises forestières des États-Unis qui a fait appel aux services de la startup. Le travail est colossal, car en plus de l’exploitation industrielle, les incendies ravagent également une bonne partie de la forêt. Dans certains États, le feu peut dévorer les arbres sur 2,4 millions d'hectares chaque année.

DroneSeed a également décroché un contrat avec Clean Water Services, une compagnie des eaux à Hillsboro, dans l’État de l’Oregon. L’idée est de planter des arbres dans les zones piscicoles, afin de réduire la température des rivières avant le traitement en usine.

>>> [Amazon Prime Day] Le drone Parrot Disco + Skycontroller + lunettes FPV à 649 €