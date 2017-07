[Promo] 4 drones pour filmer vos vacances

Les vacances approchent à grands pas. Plutôt que d’embarquer un appareil photo ou une caméra, pourquoi ne pas prendre un peu de hauteur cette année et opter pour un drone ?

On trouve désormais des modèles compacts capables de belles prises de vue et surtout assez aisés à manipuler.



Afin de ne pas embarquer l'intégralité de votre budget vacances dans ce nouvel appareil, voici les plus belles promos ou meilleurs prix actuels sur une sélection de drones performants et appréciés.

DJI Mavic Pro Fly More Combo

Affiché le plus souvent à 1490 €, le Mavic Pro Fly More Combo est disponible à 1049 € chez Gearbest en saisissant le code promo MavicFR.



Compact, le Mavic Pro peut replier ses bras et ses ailes le long de son corps pour se loger dans une petite pochette. Une fois déployé, il peut voler parcourir près de 1,5 km de distance et monter jusqu’à 120 mètres d’altitude. De quoi saisir des photos ou des vidéos 4K bluffantes. Il dispose également de fonctions de suivi de l’utilisateur qui n’a plus à s’occuper des commandes. Pour le piloter manuellement, il faut soit passer par un smartphone soit via la manette fournie et aux dimensions tout aussi réduites.

DJI Spark

Affiché le plus souvent à 600 €, le Spark est disponible à 472 € chez Gearbest en saisissant le code promo GBSpark.



Dernier modèle de DJI, le Spark veut simplifier au maximum l’utilisation d’un drone. Sans manette, il se pilote à la main via un système de gestes ou via une application. L’objectif est surtout de filmer et photographier via son objectif grand-angle. Tout comme le Mavic Pro, il offre aussi tout un panel de fonctions de suivi ou de préparation d’itinéraire.

Parrot Bebop 2 + Skycontroller

Affiché le plus souvent à 600 €, le Parrot Bebop 2 (en pack avec la radiocommande) est disponible à 390 € à la Fnac. Attention, cette offre ne concerne que les magasins physiques. À chacun de se rapprocher de son enseigne pour vérifier la disponibilité du produit.



Conçu par le Français Parrot, le Bebop 2 se pilote avec un smartphone ou une radiocommande. Ici, il est vendu en pack avec le Skycontroller, la radiocommande la plus évoluée de Parrot. Son point fort, c'est sa caméra stabilisée de manière logicielle, particulièrement réussie. Comparé au premier Bebop, il améliore quelques points comme l’autonomie et ses outils de pilotage automatisé.

Cheerson CX-OF

Affiché à le plus souvent à 45 €, le CX-OF est disponible à 38 € chez geekbuying.



Tout juste sorti, le CX-OF est un pico multirotor dédié aux selfies. Minuscule, avec ses dimensions de 6,8 x 6,8 x 3,3 cm et son poids de 24 g, il se pilote avec un smartphone ou une télécommande. Il est équipé de deux caméras : une sur sa face avant et l’autre sous son carénage pour filmer à la verticale. Il est capable de tenir un vol stationnaire autonome et suivre une trajectoire tracée sur l’écran grâce à son GPS intégré. Simple, il ne rivalise pas avec des appareils à plusieurs centaines d’euros, mais offre une alternative à moindre frais.