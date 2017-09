Dubai va construire une gigantesque base pour simuler la vie sur Mars

Les Émirats arabes unis ont annoncé un nouveau projet du nom de Mars Science City Project. Il s’agit d’une base d’environ 180 000 mètres carrés destinée à simuler des conditions de vie similaires à celles sur Mars.



Après la lune,la planète Marsest devenue la nouvelle lubie des Hommes. De nombreuses entreprises et grands patrons tels queElon Musk ont d’ailleurs pour projet de coloniser Mars. Mais avant que cela ne se fasse, il reste encore beaucoup d’années à patienter. En attendant, certains s’entraînent sur la planète Terre en s’efforçant de reproduire les mêmes conditions de vie que sur la planète rouge.



C’est ce en quoi consiste le projet Mars Science City. La base se situera dans le désert à proximité de la ville de Dubai. Plusieurs petits dômes couvriront un espace de 180 000 mètres carrés aménagé par l’architecte Danois Bjarke. Ces dômes accueilleront des laboratoires et des équipements scientifiques afin de mener à bien des expériences. Les scientifiques essaieront par exemple d’en apprendre plus sur comment cultiver de la nourriture dans un environnement qui n’est pas forcément propice.



Ce projet pourra à terme aider à développer des solutions innovantes et des technologies qui bénéficieront aux générations à venir. Le projet coûtera environ 150 millions de dollars soit environ 128 millions d’euros.

