L’ancestral Duck Hunt s’invite dans Halo 5

CLASSIC DUCK HUNT | Halo 5 Custom Game

Halo 5: Guardians reste d’actualité pour 343 Industries qui prévoit une version à 4K et à 60 fps sur la Xbox One X. Pour sa part, Microsoft a annoncé Halo 5: Forge, un éditeur de niveau disponible en téléchargement gratuit pour Xbox One et Windows 10. La communauté de joueur n’a pas tardé à lui trouver des applications intéressantes. C’est le cas de l’utilisateur connu sous le nom de Spartan Blood 1. Il s’est largement inspiré de l’ancestral Duck Hunt, le jeu de tir au pistolet qui a fait le succès de Nintendo sur NES.

Si l’inspiration est clairement affirmée, il faut dire que cette version a été remise au goût du jour et placée dans son contexte. Il s’agit toujours d’un niveau personnalisé et multijoueur destiné à Halo 5: Guardians. Un joueur tire sur un écran, mais au lieu des canards et des pigeons d’argile, les cibles sont constituées par les autres participants. Ces derniers essaient d’éviter les tirs et il est possible de recourir aux épées énergétiques comme bouclier.