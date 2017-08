Le duel de Game of Thrones entre Arya et Brienne refait avec des sabres laser

Arya vs Brienne Lightsaber Duel | Game of Thrones Star Wars

Game of Thrones relate une lutte acharnée pour le pouvoir dans une époque qui s’apparente au moyen âge. Il arrive ainsi que les personnages principaux viennent à croiser le fer. Les séances d’entraînement ne manquent pas pour se préparer à affronter l’adversité. C’est pendant ces occasions que Arya et Brienne montrent l’un des scènes de combat les plus intenses de Game of Thrones. Ce duel de l’épisode 4 de la saison 7 a été revu par des fans qui ont fait un petit clin d’œil à Star Wars. Ils ont reproduit la scène en remplaçant les armes par des sabres lasers. La vidéo a été publiée sur YouTube et compte maintenant plus d’un 1,2 million de vues.

Durant ce combat, Arya montre une impressionnante maîtrise qui déroute même Brienne de Torth interprétée par Gwendoline Christie. L’affrontement devient encore plus intense lorsque les deux adversaires utilisent des sabres lasers. La vidéo de trois minutes pourrait être l’occasion de revoir, sous un autre angle, l’un des combats les plus intéressants de la saison 7. Cette séquence survient alors que Gwendoline Christie endossera le rôle du capitaine Phasma pour la deuxième fois dans Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi.