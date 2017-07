L’acteur Dwayne Johnson, alias « The Rock » a annoncé qu’il jouera dans un film produit par Apple. La star de films d’action occupera un des premiers rôles aux côtés de Siri, l’assistant virtuel d’Apple. « The Rock » a annoncé sa participation dans le prochain film d’Apple sur son compte Twitter ainsi que sa page Facebook. Il a déclaré que le film, intitulé The Rock x Siri : Dominate The Day, était le film le cool qu’il connaissait.

Le long métrage fait plus office d’une longue publicité que d’une oeuvre cinématographique à proprement parler. Apple mise sur son assistant virtuel afin de le mettre en scène dans plusieurs situations possibles. Le géant américain a choisi Dwayne Johnson qui est l’un des acteurs le plus "bankable" d’Hollywood afin de s’assurer le public le plus large. Apple qui a récemment dévoilé son enceinte Homepod, doit en effet faire face aux concurrents Alexa d’Amazon ou Google Home.



Si un premier poster du film a été dévoilé, l’acteur n’a pas donné plus de détails à propos du film. The Rock x Siri : Dominate The Day sera diffusé dans la journée sur la chaîne YouTube d’Apple.