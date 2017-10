DxO One : le boîtier photo pour smartphone arrive enfin sur Android

Il y a deux ans, DxO Labs dévoilait un module photo pour iPhone. Ce lundi, le constructeur français a annoncé une compatibilité à venir pour Android.

>>> Comparatif : quels sont les meilleurs objectifs photo pour iPhone ?

Lancé en juin 2015, le DxO One est un petit boîtier à brancher directement sur la prise Lightning de l’iPhone pour pouvoir bénéficier d’un capteur photo bien plus performant que celui du smartphone d’Apple. Il propose ainsi un capteur un pouce, un objectif avec focale fixe équivalent 32 mm, une ouverture à f/1,8 et une application photo dédiée sur iPhone. Cependant, jusque-là, le DxO One était limité aux utilisateurs d’iPhone, port Lightning oblige. Ce ne sera prochainement plus le cas comme l’a annoncé l’entreprise française ce lundi.

Un boîtier DxO One conçu spécifiquement pour Android sera en effet disponible dans les « prochaines semaines ». Celui-ci remplacera notamment la prise Lightning par une prise USB-C, permettant une compatibilité avec la plupart des smartphones Android hauts de gamme récents. « La DxO ONE Android sera proposée dans les prochaines semaines via un programme « Early Access » ouvert à tous. Il permettra aux utilisateurs d’acquérir en avant-première une DxO ONE Android et de recevoir régulièrement des mises à jour incluant les dernières fonctionnalités de l’application », explique DxO.

Outre une nouvelle version Android, DxO a également annoncé quelques autres innovations pour son boîtier One. Celui-ci permettra prochainement de diffuser des vidéos en direct sur Facebook Live sur iPhone, mais également de capturer des séquences time-lapse grâce à la nouvelle version de son application.

Pour l’heure, ni tarif ni disponibilité n’ont encore été annoncés pour la version Android du DxO One. On devrait en savoir plus à partir du 2 novembre prochain. Pour rappel, la version iPhone est quant à elle commercialisée à 500 euros.