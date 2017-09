Pour DxO, il n'y a pas photo : l'APN de l'iPhone 8 est le meilleur

L'iPhone X a concentré l'essentiel des commentaires suite à l'annonce des nouveaux iPhone par Apple. Ses technologies uniques feraient presque de l'ombre au iPhone 8 et 8 Plus, jugés plus classiques. Et pourtant, il y a au moins un domaine où ils font déjà très fort : la photo. Grâce à ses performances techniques, l'iPhone 8 vient d’arriver en tête du classement de DxOMark Mobile.

Un nouveau record pour l’iPhone 8 Plus

L’organisme DxOMark Mobile analyse les qualités en photographie et en vidéo des smartphones et publie régulièrement un classement des meilleurs appareils existants depuis 2008. Si les Smartphones Android ont occupé la première place du classement depuis 2014, DxOMark affirme cette année que l’iPhone 8 possède la « meilleure caméra de Smartphone » jamais testée. L’iPhone 8 Plus établit par ailleurs un nouveau record en gagnant 94 points dans le classement. Le Google Pixel (90 points) se trouve à la troisième place. L’analyse de DxOMark se portait sur l’exposition, le contraste, la couleur, l’autofocus, le détail, le bruit, le flash, le zoom, le bokeh (flou) et les vidéos. Les photos prises avec un iPhone 8 Plus à l’extérieur sont par ailleurs « superbes », selon DxOMark qui précise également que l’iPhone 8 excelle dans la capture en HDR.

Une mise à jour du classement devrait cependant être diffusée dans les prochains jours. DxOMark n’a en effet pas encore testé l’iPhone X et le très attendu Google Pixel 2.

