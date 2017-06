Dyson lance une lampe suspendue

Après les aspirateurs, les ventilateurs et autres sèche-cheveux, Dyson fait parler de lui pour un domaine dans lequel il est moins connu : celui des luminaires. La marque vient de lancer une nouvelle lampe suspendue, la Cu-Beam Duo.



Il est nécessaire d’avoir un bon éclairage dans les bureaux. Certaines réglementations gouvernementales imposent même une norme à respecter. Il arrive ainsi que les locaux soient trop lumineux et les dépenses d’entretien des lampes grimpent. Cependant, la recherche de l’équilibre est une tâche ardue comme le concède la designer d'éclairage Naomi Miller.

« L'éclairage d'un bureau efficacement est vraiment difficile », déclare la spécialiste qui est également chercheuse au laboratoire national du Pacifique Nord-Ouest du ministère de l'Énergie. Jake Dyson veut résoudre ce problème en lançant la lampe suspendue Cu-Beam Duo. La lampe produit un éclairage modulable grâce à un couple de LED de l’appareil et dirige sa lumière en haut et en bas par l’intermédiaire d’une lentille et d’un système d’obturateurs. Lors d’une réunion, la table bénéficie ainsi de 60 % de la puissance de l’appareil tandis qu’en dehors des heures de bureau, l’éclairage ascendant illumine intégralement le local. Dyson va même jusqu’à équiper la lampe suspendue de six tubes de chaleur en cuivre.

L’inventeur n’a pas encore communiqué sur la disponibilité et le prix. Mais il se pourrait bien que le tarif monte à plus de 2000 $ : la valeur de la Cu-Beam Down qui s'inscrit dans le même registre.

