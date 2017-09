Dyson se lance également dans les voitures électriques

Dyson se lance lui aussi sur le marché des voitures électriques. C’est une annonce surprenante puisque le constructeur automobile est en général plus connu pour ses produits électroménagers. Pourtant, Dyson compte bien concurrencer Tesla en construisant sa première voiture électrique.

La compagnie a annoncé qu’elle était en train de développer sur sa première voiture électrique. De plus, elle a déjà mis en place une équipe de 400 personnes qui travaille sur le projet. Dyson devrait dévoiler sa première voiture électrique en 2020.



Si le nouveau projet de Dyson peut étonner au premier abord, il n’est pas vraiment surprenant de voir le constructeur allemand prendre ce nouveau tournant. La compagnie possède en effet un véritable savoir-faire et une expérience en technologie digitale et en batterie. Dyson peut donc miser sur son écosystème afin de se lancer dans ce nouveau marché. Par ailleurs, le patron, James Dyson a déclaré que sa première voiture électrique ne serait pas un bolide et serait très différente de ce que propose la concurrence. Elle ne sera pas vendue à un prix abordable pour autant.



Dyson n’a pas communiqué d’informations supplémentaires et il faudra attendre encore trois ans pour avoir un premier aperçu de l’engin.

