Grâce à eBay, vous pouvez acheter n'importe quoi à l'aide d'une photo

Le site de vente en ligne ajoute deux nouvelles fonctionnalités pour ses applications mobiles : « Image Search » et « Find It On eBay ». Elles sont destinées à faciliter la recherche d’un produit à partir d’une image. La première, « Image Search », est accessible à partir de la barre de recherche de l’application. L’utilisateur peut y télécharger la photo, et retrouver l’article correspondant sur eBay. Si le site ne dispose pas du produit, il présentera d’autres propositions en tenant compte de l’image recherchée. La seconde permet de partager une image avec eBay qui ajoutera la liste de produits correspondants.

La fonctionnalité pourrait aider eBay à se démarquer de la concurrence. Car les internautes ne savent pas toujours la marque d’un produit qui les intéresse au quotidien. « L'envie d'acheter quelque chose peut vous prendre à tout moment, que vous soyez en train de vous promener dans la rue ou de naviguer sur les médias sociaux », expliqueMohan Patt, vice-président chez eBay. Certes, la plateforme vient derrière Amazon et Google en ce qui a trait à la recherche d’image, mais elle compte sur un catalogue composé de plus de 1,1 milliard d'articles pour s’imposer. Ces données ont servi à développer ces nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Et les résultats s’affineront au fur et à mesure que les utilisateurs utilisent ce type de recherche.