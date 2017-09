Echo Horizon : deux smarphones borderless à 130 et 170 €, qui dit mieux ?

Echo, une marque française encore jeune, mais déjà bien présente sur le marché des mobiles, vient de dévoiler deux nouveaux appareils : les Horizon et Horizon Lite. Si les deux modèles en 18:9 profitent d'écrans sans bords, ils se distinguent aussi et surtout par leur prix. À respectivement 169,90 et 129,90 euros, les Horizon et Horizon Lite pourraient rapidement s'imposer sous le sapin cette année.

Voilà une nouvelle gamme d'appareils qui pourrait bien séduire celles et ceux qui recherchent un smartphone design, doté d'un double capteur à l'arrière et à un prix super attractif. La marque Echo, née il y a seulement deux ans, vient d'annoncer deux nouveaux modèles 18:9" d'entrée de gamme et qui livrent, malgré leur tarif, des fonctionnalités empruntées à des smartphones qui valent habituellement plus de 500 euros. Les Echo Horizon bénéficient d'un design et d'un toucher agréables, et sont tous deux borderless. Selon le fabricant, ils proposent ainsi un ratio d'affichage de 80% par rapport à la taille totale de l'appareil. Les deux appareils se déclinent ainsi :

L'Echo Horizon s'affiche à 169,90 euros à l'intérieur du Echo Horizon, on trouve un processeur octa core cadencé à 1,5 GHz (un MTK 6750T), 3 Go de RAM, 32 Go de stockage et d'une batterie de 2940 mAh. L'appareil est également pourvu d'un slot SD, d'un capteur d'empreinte mais c'est surtout ses doubles capteurs photo à l'arrière et à l'avant qui retiennent l'attention. À l'arrière, l'appareil dispose d'un double capteur de 13 + 2 Mpx, tandis qu'à l'avant, on trouve un double capteur en 8 + 2 Mpx.

Les Horizon Lite (en exclusivité chez Leclerc jusqu'à la fin de l'année) et Horizon (chez Darty et la Fnac) devraient être disponibles courant octobre. À temps pour les fêtes de fin d'année donc, et pour vous laisser le choix si vous cherchez un appareil à moins de 200 euros qui tienne la route, tout en profitant des dernières innovations technologiques que sont le borderless ou le double capteur photo.