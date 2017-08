Préparez-vous pour l’éclipse du 21 aout !

The Great American Eclipse, l’éclipse totale de Soleil qui aura lieu le 21 aout 2017, ne sera visible que depuis le territoire des États-Unis, mais elle le sera partiellement en Europe du Nord-ouest dans la soirée ou au coucher du soleil. Depuis la France, on pourra l’observer, avec une couverture maximale d’environ 10 %, sur toute la côte Atlantique et, plus généralement sur toute la partie nord et ouest du pays. Si la couverture nuageuse le permet …

Cet événement est une excellente occasion de rappeler qu’il est important de prendre quelques précautions pour observer une éclipse mais si elle n'est que partielle. Oubliez tout de suite vos lunettes de soleil, même très sombres, car elles ne sont pas adaptées à une observation du soleil directe et prolongée.

Vous aurez besoin d’un équipement spécialisé tel que des lunettes ou un masque/visionneuse certifié (ISO et/ou CE), car de nombreux modèles « spécial éclipse » très bas de gamme, ou contrefaits, ne vous protègeront pas plus que de simples lunettes de soleil.

Idem si vous souhaitez immortaliser l’événement. Les optiques de vos appareils, photos, jumelles ou autres télescopes doivent être protégées à l’aide de filtres spécialement adaptés à cet usage. N’utilisez même pas de lunettes d’éclipse en bricolant un filtre pour l’objectif de votre appareil photo ou ceux de vos jumelles car les appareils optiques concentrent les rayons solaires et cela risquerait d’endommager le matériel, en plus de vos yeux…

Il faut enfin évidemment, s’assurer que les lunettes, masques ou filtres que vous utiliserez soient en excellent état. Ils devront avoir moins de 3 ans et, surtout, ne pas être rayés ou gondolés.

Si vos amis et votre famille sont aussi intéressés, privilégiez les achats groupés, car, le prix de la livraison est souvent plus élevé que le prix de la paire de lunettes elle-même. La plupart des modèles sont vendus à l’unité, mais aussi par pack de 5 ou 10.