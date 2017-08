Comment suivre l’éclipse sur le web

Le rendez-vous est donné le 21 août pour observer l’éclipse solaire dans plusieurs villes des États-Unis et au Québec. Pour les personnes ne pouvant pas faire le déplacement, il existe d’autres moyens pour suivre l’évènement puisque de nombreux services de streaming le diffuseront sur leur plateforme.

On retrouve premièrement la web-TV de la NASA qui a déjà affirmé son intention de diffuser l’éclipse totale. Pour regarder le flux en direct, il faut utiliser les applications officielles pour iOS, Android ou Amazon Fire / Fire TV de l’agence spatiale américaine ou regarder du côté de Facebook Live, Twitter / Persicope, Twitch, Ustream, YouTube ou son site officielle. On pourra également compter sur les 25 ballons lancés à haute altitude dans différentes régions des États-Unis par le projet Eclipse Ballooning. Ce groupe d’étudiants et de scientifiques de la NASA diffusera en streaming sur leur site pendant les deux minutes que durera l’évènement.

Le télescope en ligne Slooh qui vient de rendre gratuits une partie de ses contenus, sera de la partie. Il utilisera un de ses télescopes basés à Stanley, dans l’Idaho, où une éclipse totale aura lieu. Pour sa part, la chaîne de télévision américaine Science suivra l’évènement à partir de l'Observatoire de Lowell à Madras, en Oregon. Et l'Exploratorium de San Francisco diffusera les flux vidéo en direct par l’intermédiaire de son application gratuite appelée Total Solar Eclipse.

L’éclipse solaire nord-américaine aura lieu ce lundi en fin de journée, peu après 18h heure française.

