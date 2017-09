[Promo] Les intras Focal Sphear à 33 €

Cdiscount casse le prix des écouteurs intra-auriculaires Focal Sphear en les faisant passer à seulement 32,99 € (contre 70 à 80 € la plupart du temps).



Ces écouteurs de Focal bénéficient d'une bonne qualité de fabrication, en s'appuyant sur l'utilisation de métal en complément du plastique. D'autre part, ils sont sont avérés assez confortables. Ils sont d'ailleurs livrés avec trois embouts en silicone et trois autres à mémoire de forme, afin que chacun puisse trouver son bonheur. Pourtant, malgré cela, l'isolation phonique passive n'est pas parfaite.



>>> [Test] Focal Sphear : faut-il craquer pour les intra-auriculaires français ?



En ce qui concerne le rendu audio, les Sphear délivrent un son subtil, qui fait plutôt la part belle aux basses et aux aigus, ce qui apporte une certaine chaleur à la musique. Même les voix sont bien retranscrites, bien que les médiums manquent quelque peu de relief. Bon point, le son est dénué de distorsion à fort volume.



Enfin, on peut aussi reprocher au constructeur d'avoir oublié le contrôle du volume sur la télécommande intégré au cordon audio. Cette dernière ne permet que de contrôler la lecture (pause, reprise, piste suivante et précédente).







>>> [Comparatif] Casques audio : quel est le meilleur ?