Elon Musk dévoile le premier tronçon de son tunnel à Los Angeles

Elon Musk, patron de Tesla et Space X a donné un premier aperçu sur son projet de tunnel sous terre. Dans un tweet, il a dévoilé une photo du premier tronçon du tunnel prévu pour Los Angeles.

Elon Musk publie depuis plusieurs mois l’avancée de son projet de tunnel sur les réseaux sociaux. L’entrepreneur a notamment choisi le nom The Boring Company pour désigner la société en charge du projet. On savait que le premier tunnel allait se créer à Los Angeles, mais nous n’avions jusqu’ici aucune information quant au calendrier de production. Grâce au dernier tweet d’Elon Musk, on sait désormais que le projet est en bonne voie puisque le premier tronçon du tunnel a déjà été assemblé. La compagnie a donc bien reçu les autorisations de la mairie de Hawthorne en périphérie de Los Angeles.

Le tunnel devrait relier l’aéroport de Los Angeles à plusieurs villes du comté. Il a d’ailleurs été baptisé Godot en référence à En attendant Godot de Samuel Beckett. Le tunnel permettra de transporter à grande vitesse plusieurs voitures sous terre afin de désengorger les routes.



