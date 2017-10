Elon Musk vous emmène dans son tunnel sous-terrain sous Los Angeles

Elon Musk et sa société Boring Company ont mis un long moment à creuser le début d’un réseau de tunnels sous Los Angeles et le président de Tesla et SpaceX a voulu dévoiler les premières photos et une vidéo de son projet révolutionnaire. Son objectif est de construire un réseau de transport électrique souterrain pour les véhicules et les personnes. Cela permettrait d’éviter les embouteillages en reliant rapidement des points stratégiques.

La vidéo de présentation du projet montre que les voitures et les personnes seraient transportées par des traîneaux et des cabines électriques se déplaçant à 200 Km/h. L’immensité du réseau souterrain permettrait ainsi d’éviter ces embouteillages monstres que connaît l'agglomération californienne.

The Boring Company | Tunnels

Les photos postées semblent toutefois plutôt montrer les débuts d’un tunnel un peu sommaire, bien trop étroit pour installer de tels équipements ou tout simplement mener à bien un projet si ambitieux. Ce tunnel devrait permettre de relier l’aéroport de Los Angeles (LAX) à la Route 101 en passant sous Santa Monica, Brentwood voire même Beverly Hills.

Comme toujours Elon Musk met la barre très haut avec ses projets. Ses défenseurs rappelleront à juste titre qu'il a déjà réussi à lancer SpaceX et la première fusée qui revient sur Terre ainsi que ses voitures électriques Tesla et des maisons à énergie tout électrique. Il pourrait donc encore surprendre en menant à bien ce projet.