Elon Musk veut créer une colonie sur Mars

Elon Musk a fait fortune en contribuant à créer PayPal et en étant à la tête du constructeur automobile Tesla. Pesant près de 15 milliards de dollars, l’homme d’affaires reste également un visionnaire qui rejoint l’astrophysicien Alan Fitzsimmons dans sa théorie pessimiste sur la fin du monde. Le milliardaire souligne ainsi la nécessité pour l’humanité de faire un choix et affirme l’importance d’une colonie sur Mars.

« L'alternative est de devenir une civilisation spatiale et une espèce multiplanétaire », déclare-t-il dans une lettre publiée par New Space. À terme, Elon Musk ambitionne de fonder une ville martienne d’un million d’habitants, un nombre suffisant pour mettre en place une « civilisation entièrement autonome ». Leur transport prendrait de 40 à 100 ans et sera assuré par près de 1000 vaisseaux spatiaux. Le patron de Tesla donne même une date pour la première vague : fin 2022.

Certes, la planète rouge semble peu accueillante, mais ce projet à long terme propose plusieurs solutions. Elon Musk précise notamment que l'agriculture y est possible en ayant recours à quelques inventions.

