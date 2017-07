Elon Musk dévoile la toute première Model 3

Il y a quelques jours, Elon Musk avait déjà annoncé que les premières Model 3 devaient être finalisées vendredi dernier. Chose faite puisque le patron de Tesla a dévoilé la première Model 3 en photo samedi soir sur son compte Twitter.



La production de masse des Model 3 a bien été lancée et avec succès. La Model 3 constitue un véritable enjeu pour le constructeur, car il s’agit d’un modèle plus accessible et qui va devoir être produit en plus grand nombre. Les 30 premières Model 3 vont être livrées à leurs propriétaires lors d’une cérémonie le 28 juillet. Tesla devrait augmenter la production des véhicules de manière exponentielle dans les mois à venir.



Quant à la première Model 3 visible sur les photos, il semblerait qu’elle soit destinée à Elon Musk lui-même. Elle avait été précommandée par Ira Ehrenpreis, membre du conseil de Tesla, qui l’a finalement offerte à Elon Musk pour ses 46 ans.



