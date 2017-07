Elon Musk aurait l’accord pour relier New-York à Washington en Hyperloop

Elon Musk, l’entrepreneur qui a le vent en poupe en ce moment, a déclaré cette semaine avoir reçu « un accord verbal » pour lancer la construction d’une ligne d’Hyperloop, son train supersonique, entre les villes de New York et Washington DC. Il affirme ainsi qu’il sera possible de relier les deux villes, distantes de près de 350 kilomètres, en moins de 30 minutes.

La construction sera toutefois relativement lourde, puisqu’elle nécessitera la mise en place d’un tunnel entre les deux villes, le train se déplaçant alors quasi exclusivement sous terre. Cette opération devrait être réalisée par une autre entreprise d’Elon Musk lancée dernièrement et nommée « The Boring Company » (l’entreprise ennuyeuse), chargée de creuser les tunnels à destination des fameux Hyperloop qui y circuleront.

Si le chantier risque de prendre un certain temps, son démarrage pourrait également ne pas être pour tout de suite. Car si Elon Musk a affirmé, jusque sur Twitter, avoir reçu cet accord de la part du gouvernement américain, les villes de New York et Washington DC, consultées respectivement par la presse locale, ont affirmé n’avoir pour l’instant donné aucun accord officiel. Un tel projet devrait pourtant nécessiter un permis, délivré par les deux villes, pour construire de quoi faire circuler un train. Difficile de savoir, pour l’heure, si Elon Musk s’est précipité trop vite sur Twitter ou s’il s’agit d’un simple raté dans la communication autour du projet.

De son côté, The Boring Company a déclaré s’attendre à « recevoir toutes les autorisations formelles avant la fin de l’année ». Outre ce projet sur la côte Est américaine, Elon Musk compte également implanter son train à très haute vitesse dans plusieurs régions du pays, notamment en Californie et au Texas, deux des plus larges États.