Elon Musk fait le SAV de Tesla sur Twitter

Elon Musk a pris la décision sous les yeux de tous ses followers sur Twitter la décision d’ajouter de nouvelles fonctionnalités dans ses voitures Tesla. Pour en arriver à ce résultat, il a pris l’initiative de discuter directement avec ses clients via le réseau social afin d'avoir en personne un retour d'expérience de ses utilisateurs.



Le fondateur du groupe automobile en pleine expansion a donc pris la peine de répondre à un grand nombre de demandes clients comme le placement des sièges, les préférences de navigation ou encore la reconnaissance faciale pour déverrouiller les voitures. Il a ainsi répondu positivement à toutes celles qu’il a jugé cohérentes et réalisables afin que les ajustements soient effectués dans la prochaine mise à jour du logiciel embarqué.



Certes cette initiative a ravi les clients de Tesla qui se sont entretenus avec le PDG emblématique. Cette prise de parole n'en demeure pas moins un très bon coup de communication. Elon Musk répond ainsi à l'une des critiques qui accablent le plus Tesla et qui concerne le niveau de son service client.



Toutefois, il faut noter que Tesla a une approche collaborative avec ses clients que les autres fabricants n’ont pas encore. Ceux qui ont échangé avec Elon Musk n’étaient pas là pour l’insulter ou poster des tweets sans intérêt, ces échanges avaient pour but de lui fournir un retour d’expérience afin de lui permettre de prendre les décisions qui pourront faire évoluer ses modèles et ainsi satisfaire au mieux les exigences des clients.