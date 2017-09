Oubliez l'avion, Elon Musk veut vous faire voyager en fusée !

Elon Musk n’en finit de surprendre surprendre avec des projets plus ambitieux les uns que les autres. Sa dernière idée folle est de voyager d’une ville à une autre non pas en avion, mais en fusée. Il promet ainsi d’être à l’autre bout du monde en moins d’une heure seulement. Aujourd’hui, à l’occasion du 68e congrès international d’astronomie, Elon Musk a parlé du futur de SpaceX et de ses plans concernant la colonisation de Mars. Mais c’est vers la fin de son discours qu’il a rapidement évoqué son prochain projet fou. Il a même présenté une courte démo de ce que donnerait son idée.



Dans la vidéo, on peut voir que les passagers devront se rendre sur un quai où ils monteront à bord d’un bateau. Ils navigueront ensuite au large de New York jusqu’à la plateforme flottante. Après avoir embarqué à bord de la fusée, celle-ci sera alors lancée jusqu’à sa destination finale, Shanghai. Au total, le voyage n’aura duré que 39 minutes. Elon Musk veut transporter jusqu’à 200 passagers dans une mégafusée ayant pour l’instant le nom de code BFR. Elle devrait être capable d’atteindre la vitesse maximale de 27 000 km/h. Le patron de SpaceX a ajouté qu’il espérait commencer la production d’ici six mois.



Pour l’instant, le nouveau projet n’est que théorique. Elon Musk n’a d’ailleurs pas donné plus de détails. On suppose notamment qu’un tel projet soulèvera des questions notamment concernant le confort, mais également les incidences sur le corps humain.

>>> Lire aussi : Elon Musk aurait l'accord pour relier New-York à Washington en Hyperloop