Emoji burger : l'improbable terrain d'affrontement des constructeurs de smartphones

Qu'est-ce qui se passe avec Google ? Alors que le Pixel 2 connait quelques difficultés au lancement, notamment à cause de son écran, la firme de Mountain View fait à nouveau la Une des réseaux sociaux pour avoir mis le fromage sous le steak dans son emoji Burger, contrairement à Apple ou Samsung.

De l'importance de l'emoji burger

L’affaire a éclaté après une publication du journaliste et écrivain Thomas Baekdal sur Twitter. Tandis qu’Apple s’inspire des hamburgers de la chaîne In-N-Out pour son emoji, Google défie les règles culinaires en proposant un hamburger « pâteux et détrempé », selon The Verge. Chaque entreprise peut en effet décider de la disposition de la viande, du fromage, de la tomate, de la sauce et de la laitue entre les deux buns en référence à l’Unicode 6.0 (2010) et à l’Emoji 1.0 d’Emojipedia de 2015.

L’emoji Burger de Microsoft est actuellement considéré comme l’archétype américain puisqu’il s’inspire de la conception de Ronald McDonald et de l’approche de Five Guys. Contrairement au concepteur de la Galaxy Note 7, Samsung, qui propose une disposition atypique avec la laitue au-dessus de la galette. Pour LG, le fournisseur d’écrans notamment du Pixel 2 XL et du LG V30, le cheeseburger ne comporte cependant aucune tomate, à la différence de HTC qui prône la symétrie.

>>> Lire aussi iPhone X : Apple transforme vos expressions faciales en de véritables emojis animés

Sundar Pichai, PDG de Google, a préféré, dimanche, se tourner vers les internautes qui devront choisir la bonne disposition d’un cheeseburger, notamment sur le site The Verge.