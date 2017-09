Bose annonce sa SoundLink Micro

Parmi ses nouveautés, le constructeur américain Bose vient de dévoiler la SoundLink Micro, une nouvelle enceinte Bluetooth ultra-portable prémunie notamment contre l’eau, les chutes, les rayures et les poussières.

La plus puissante de sa catégorie

La SoundLink Micro Bluetooth de Bose est petite, mais propose un son audio monophonique puissant, riche en basses. Le haut-parleur embarqué est assisté par deux radiateurs passifs. Elle peut cependant se connecter avec une autre grâce à l’application Bose Connect pour offrir un son stéréophonique ou pour avoir un son plus intense. Certifié IPX7, l’appareil ne laisse aucun passage à l’eau ou à la poussière et son revêtement externe lui assure une protection contre les chutes et les rayures. La SoundLink Micro peut se transporter partout avec son design compact, sa lanière résistante, son poids de moins de 300 g et son autonomie de 6 heures. Elle intègre également un microphone et une touche multifonction pour permettre à l’utilisateur de recevoir ou de faire des appels.

La commercialisation est prévue à partir du 21 septembre prochain. Le prix affiché par Bose est de 119,95 euros.

>>> Lire aussi Les enceintes Marshall passent au multiroom