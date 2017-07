Une enceinte connectée appelle la police lors d’une dispute conjugale

Aux États-Unis, une enceinte connectée a peut-être sauvé la vie d’une femme et de sa fille. L’appareil connecté a appelé la police alors qu’une dispute conjugale tournait au vinaigre.



Les faits remontent au début du mois. D’après ABC News, un couple vivant au Nouveau-Mexique s’est disputé à leur domicile venant rapidement aux mains. L’homme aurait pris possession d’une arme à feu et aurait menacé sa conjointe en présence de sa fille. Celui-ci aurait levé la voix et aurait demandé à la femme « Est-ce que tu as appelé la police ? »



C’est à ce moment-là que l’enceinte intelligente s’est déclenchée. Toutefois, c’est grâce à une erreur d’interprétation que les forces de l’ordre sont intervenues rapidement. L’enceinte connectée, qui a mal interprété la phrase prononcée, a compris qu’elle recevait l’ordre d’appeler la police.



L’homme a rapidement été interpellé et a été inculpé de plusieurs chefs d’accusation. Si l’enceinte n’avait pas appelé la police, nous ne savons pas ce dont il aurait été capable. L’appareil a donc permis d’éviter une catastrophe.



