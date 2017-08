[IFA] GA10 : Panasonic dévoile son enceinte équipée de Google Assistant

Ce mercredi, avant même l’ouverture de l’IFA à Berlin, Panasonic a dévoilé une nouvelle enceinte intelligente, dotée de Google Assistant, la Panasonic GA10.

Depuis quelque temps, Google a annoncé que des constructeurs tiers pourraient embarquer son assistant vocal, Google Assistant, dans différents types d’appareils. Si l’assistant équipe déjà l’enceinte Google Home de Google, Panasonic considère cependant que la qualité audio de l’enceinte n’est pas à la hauteur pour l’un de ses principaux usages : l’écoute de musique. C’est afin de proposer aux consommateurs une enceinte intelligente avec une meilleure qualité audio de Panasonic a présenté son futur GA10.

L’enceinte Panasonic GA10 embarque donc Google Assistant et, comme Google Home, peut se commander à la voix pour lancer de la musique avec Spotify, Deezer, Google Play Music ou TuneIn Radio. L’enceinte fonctionne également en multiroom et, pour un domicile équipé de plusieurs enceintes, il est possible de lancer des musiques différentes sur chacune, ou le même titre dans toutes les pièces. On ignore cependant si l’enceinte bénéficiera de toutes les fonctionnalités de Google Assistant, comme la compatibilité avec un téléviseur doté d’un Chromecast pour lancer une série Netflix à la voix, ou la possibilité de gérer la lumière de ses ampoules connectées.

En termes de qualité audio, le Panasonic GA10 se veut bien plus qualitatif que Google Home ou Amazon Echo, notamment grâce à ses deux tweeters 20 mm et son woofer à double bobine vocale de 8 cm.

Panasonic a annoncé une disponibilité de son enceinte pour cet hiver, sans toutefois donner de prix. Elle devrait cependant être commercialisée à un tarif plus élevé que Google Home, vendu à 150 euros.