[Promo] L'enceinte Bluetooth portable Bose Soundlink Color à 90 €

Jusqu'à minuit, Amazon propose l'enceinte Bose Soundlink Color à seulement 89,95 € au lieu de 139,95 €. Ironiquement, alors que le constructeur dispose à son catalogue de modèles bleu, vert ou rouge, l'enceinte n'est disponible qu'en noir ou en blanc.



La Soundlink Color est une petite enceinte au format rectangulaire original (13,4 x 12,8 x 5,3 cm pour 570 grammes). A peine plus haute qu'une canette, elle peut jouer la musique stockée sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette, par l'intermédiaire d'une connexion sans fil Bluetooth ou via une prise jack 3,5 mm. Sur la face supérieure de l'enceinte, on trouve les touches de contrôle (volume, pause, source, marche/arrêt).



Malgré ses dimensions restreintes, la Bose Soundlink Color délivre une bonne qualité audio. La puissance est au rendez-vous et le son bénéficie de bonne basses et d'aigus précis à souhait. Enfin, la batterie de l'enceinte a une autonomie pouvant atteindre huit heures. Et quand celle-ci est à plat, il est possible de la recharger en utilisant un câble micro USB ou le câble d'alimentation.







