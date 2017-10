[Promo] L'enceinte Bluetooth Harman Kardon Esquire 2 à 150 €

Jusqu'au dimanche 8 octobre, à 08h00, le site Vente Privée propose l'enceinte Harman Kardon Esquire 2 à seulement 149,90 €. Ce n'est pas cher puisque les autres sites en ligne la commercialisent généralement à 229 €. Elle est disponible en trois coloris : noir, argenté et doré.



L'Esquire 2 de Harman Kardon est une enceinte Bluetooth aux dimensions réduites (19 x 3,4 x 13 cm, pour 600 grammes). Elle arbore un design rectangulaire et dispose d'une béquille qui permet de la maintenant verticalement. Avec ses quatre haut-parleurs, qui délivrent une puissance de 2 x 8 Watts, le son délivré s'avère de bonne qualité, avec un équilibre satisfaisant entre les plages de fréquences basses, médiums et aigus.



L'autonomie de la batterie de l'Esquire 2 est d'environ 8 heures. Des Leds permettent de connaître le niveau de charge restant et un port USB permet - en cas de besoin - de recharger un smartphone ou une tablette. Un port micro USB, pour recharger l'enceinte, est également présent. Enfin, grâce à l'intégration de quatre microphones, le mode mains-libres de l'Esquire 2 procure une excellente qualité de conversation.







>>> Lire : Comparatif : quelle est la meilleure enceinte Bluetooth portable ?